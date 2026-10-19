Barclays Aktie
WKN: 850403 / ISIN: GB0031348658
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19.10.2026 06:32:11
FirstFT: Bank of England scrutinises Barclays
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Nachrichten zu Barclays plc
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19.10.26
|Montagshandel in Europa: STOXX 50 liegt zum Ende des Montagshandels im Minus (finanzen.at)
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19.10.26
|Börse London in Rot: FTSE 100 zum Handelsende schwächer (finanzen.at)
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19.10.26
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19.10.26
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19.10.26
|Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 am Mittag leichter (finanzen.at)
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19.10.26
|Verluste in London: FTSE 100 mittags in der Verlustzone (finanzen.at)
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19.10.26
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19.10.26
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Analysen zu Barclays plc
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