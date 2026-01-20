Troops Aktie
WKN DE: A3C7PV / ISIN: KYG9094C1042
|
20.01.2026 06:32:33
FirstFT: Danish troops land in Greenland as tensions rise
Also in today’s newsletter: Unused EU Covid loans and Farage seeks UAE meetingWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!