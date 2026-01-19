Troops Aktie
WKN DE: A3C7PV / ISIN: KYG9094C1042
|
19.01.2026 23:00:02
FirstFT: Denmark sends more troops to Greenland as tensions rise
Also in today’s newsletter: China’s population falls again, and Japan’s Takaichi calls snap election for February 8Weiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Global Economy
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!