Alphabet C Aktie

Alphabet C für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A14Y6H / ISIN: US02079K1079

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22.07.2026 23:40:59

FirstFT: Google burns through $6bn in cash amid AI infrastructure splurge

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04.05.26 Alphabet C Overweight JP Morgan Chase & Co.
28.04.26 Alphabet C Buy Deutsche Bank AG
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Alphabet Inc (A) Cert Deposito Arg Repr 0.034482 Shs 9 335,00 -1,01% Alphabet Inc (A) Cert Deposito Arg Repr 0.034482 Shs
Alphabet A (ex Google) 281,25 -6,22% Alphabet A (ex Google)
Alphabet C (ex Google) 281,30 -6,33% Alphabet C (ex Google)

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