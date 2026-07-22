Alphabet C Aktie
WKN DE: A14Y6H / ISIN: US02079K1079
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22.07.2026 23:40:59
FirstFT: Google burns through $6bn in cash amid AI infrastructure splurge
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Nachrichten zu Alphabet C (ex Google)
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20:04
|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones legt am Donnerstagnachmittag den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
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18:00
|NYSE-Handel Dow Jones verbucht Verluste (finanzen.at)
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16:00
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Analysen zu Alphabet C (ex Google)
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|04.05.26
|Alphabet C Overweight
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|28.04.26
|Alphabet C Buy
|Deutsche Bank AG
|16.02.26
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|20.01.26
|Alphabet C Neutral
|UBS AG
|15:34
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|04.05.26
|Alphabet C Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.04.26
|Alphabet C Buy
|Deutsche Bank AG
|16.02.26
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|05.02.25
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|Alphabet C (ex Google)
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|-6,33%