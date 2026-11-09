NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
|
09.11.2026 06:31:35
FirstFT: Nvidia shares fall as it probes alleged Chinese spy scandal
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