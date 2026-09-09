Anthropic Aktie
WKN DE: ANTHRO / ISIN: NETANTHRO000
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09.09.2026 06:31:10
FirstFT: Oil hits $100 as fears rise over global supplies
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