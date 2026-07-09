LINE Aktie

LINE für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2ALYV / ISIN: JP3966750006

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
09.07.2026 23:42:59

FirstFT: SK Hynix completes biggest US IPO by a foreign company

Also in today’s newsletter: EU-China trade tensions and European heatwave damps Uniqlo sales growthWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Global Economy
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu LINE Corp

mehr Nachrichten