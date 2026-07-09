SK hynix Aktie
WKN DE: A1JWRE / ISIN: US78392B1070
|
09.07.2026 23:42:59
FirstFT: SK Hynix completes biggest US IPO by a foreign company
Also in today’s newsletter: EU-China trade tensions and European heatwave damps Uniqlo sales growthWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!