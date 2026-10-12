Russian Aktie
ISIN: RU000A0JU6Q7
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12.10.2026 06:33:10
FirstFT: US threatens to cut arms support for Ukraine over Russian refinery strikes
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