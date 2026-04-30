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WKN DE: A41AE3 / ISIN: JP3322820006
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30.04.2026 23:45:01
FirstFT: Yen surges amid reports that Tokyo intervened to support currency
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