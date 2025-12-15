FIRSTLOGIC: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

FIRSTLOGIC hat am 12.12.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 18,73 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 10,33 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 883,8 Millionen JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 17,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 755,2 Millionen JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at