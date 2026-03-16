FIRSTLOGIC stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

FIRSTLOGIC äußerte sich am 13.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.01.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 17,74 JPY. Im Vorjahresviertel hatte FIRSTLOGIC 14,34 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Das vergangene Quartal hat FIRSTLOGIC mit einem Umsatz von insgesamt 873,8 Millionen JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 774,8 Millionen JPY erwirtschaftet worden waren, um 12,78 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at