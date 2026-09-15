15.09.2026 06:31:28

FIRSTLOGIC: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

FIRSTLOGIC hat sich am 14.09.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.07.2026 beendeten Quartals geäußert.

In Sachen EPS wurden 17,67 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte FIRSTLOGIC 15,17 JPY je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite hat FIRSTLOGIC im vergangenen Quartal 921,7 Millionen JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 14,59 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte FIRSTLOGIC 804,3 Millionen JPY umsetzen können.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 73,43 JPY beziffert. Im Jahr zuvor waren 56,09 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 14,50 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 3,62 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahr waren 3,16 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

13.09.26 Gold, Öl & Co. in KW 37: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
13.09.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 37
12.09.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
12.09.26 KW 37: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
11.09.26 KW 37: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Ölpreise und KI-Bedenken belasten: ATX vor vorsichtigem Start -- DAX wenig bewegt erwartet -- Asiens Börsen mehrheitlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt dürfte nur leicht schwächer in den Handel starten, während der deutsche Leitindex stabil erwartet wird. An den Börsen in Fernost sind am Dienstag überwiegend rote Vorzeichen zu sehen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen