FIRSTLOGIC: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

FIRSTLOGIC hat sich am 14.09.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.07.2026 beendeten Quartals geäußert.

In Sachen EPS wurden 17,67 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte FIRSTLOGIC 15,17 JPY je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite hat FIRSTLOGIC im vergangenen Quartal 921,7 Millionen JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 14,59 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte FIRSTLOGIC 804,3 Millionen JPY umsetzen können.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 73,43 JPY beziffert. Im Jahr zuvor waren 56,09 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 14,50 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 3,62 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahr waren 3,16 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at