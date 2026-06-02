02.06.2026 06:31:29

Firstobject Technologies präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Firstobject Technologies hat am 30.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,31 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Firstobject Technologies ein Ergebnis je Aktie von -0,280 INR vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal hat Firstobject Technologies 4,3 Millionen INR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 1,38 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 4,3 Millionen INR umgesetzt worden.

In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 0,050 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Firstobject Technologies -0,090 INR je Aktie generiert.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Firstobject Technologies in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 38,12 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 25,29 Millionen INR im Vergleich zu 18,31 Millionen INR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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