Firstobject Technologies vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Firstobject Technologies hat am 27.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS wurde auf 0,07 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Firstobject Technologies 0,060 INR je Aktie verdient.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Firstobject Technologies in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 18,16 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 5,6 Millionen INR. Im Vorjahresviertel waren 6,8 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at