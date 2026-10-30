FirstService Aktie
WKN: 924025 / ISIN: CA33761N1096
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30.10.2026 16:00:02
FirstService: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors
On its third-quarter 2026 earnings call, held on Oct. 22, 2026, FirstService (NASDAQ:FSV) announced 6% consolidated revenue growth for the quarter. For long-term investors, the results show core margin expansion alongside disciplined capital deployment.
Three things management said stand out.
FirstService Residential, the company's property management segment, expanded operating margins through labor optimization and the exit of its noncore aquatics operation, a seasonal pool maintenance unit that diluted overall profitability. Eliminating low-margin pool services allows the division to compound returns as core management contracts scale.
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