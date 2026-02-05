FirstService legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

FirstService ließ sich am 04.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat FirstService die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,19 CAD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte FirstService ein EPS von 0,990 CAD je Aktie vermeldet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 1,02 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,93 Milliarden CAD umgesetzt, gegenüber 1,91 Milliarden CAD im Vorjahreszeitraum.

Für das Jahresviertel hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 1,78 CAD gerechnet. Die Prognose für den Umsatz hatten sie auf 1,85 Milliarden CAD taxiert.

FirstService hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 4,43 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 4,07 CAD je Aktie gewesen.

Der Jahresumsatz wurde auf 7,68 Milliarden CAD beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 7,15 Milliarden CAD umgesetzt worden waren.

Analysten waren im Durchschnitt von einem Gewinn je Aktie von 7,81 CAD und einem Umsatz von 7,51 Milliarden CAD für das Geschäftsjahr ausgegangen.

Redaktion finanzen.at