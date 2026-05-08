Firstsource Solutions präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Firstsource Solutions ließ sich am 06.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Firstsource Solutions die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf 2,97 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,33 INR je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Firstsource Solutions 25,83 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 19,52 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 21,61 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 9,77 INR ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 8,63 INR je Aktie generiert.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 19,75 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 95,56 Milliarden INR umgesetzt, gegenüber 79,80 Milliarden INR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at