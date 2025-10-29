Firstsun Capital Bancorp Registered: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Firstsun Capital Bancorp Registered äußerte sich am 27.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,82 USD gegenüber 0,790 USD im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 2,50 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 143,9 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 147,5 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at