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29.07.2026 06:31:29
Firstsun Capital Bancorp Registered: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Firstsun Capital Bancorp Registered veröffentlichte am 27.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,49 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Firstsun Capital Bancorp Registered ein EPS von 0,930 USD in den Büchern gestanden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Firstsun Capital Bancorp Registered in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 85,11 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 271,0 Millionen USD im Vergleich zu 146,4 Millionen USD im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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