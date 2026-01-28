Firstsun Capital Bancorp Registered stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Firstsun Capital Bancorp Registered lud am 26.01.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,88 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,580 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 4,37 Prozent auf 146,0 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 139,9 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 3,47 USD. Im Vorjahr hatte Firstsun Capital Bancorp Registered 2,69 USD je Aktie erwirtschaftet.

Umsatzseitig wurden 569,65 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahr hatte Firstsun Capital Bancorp Registered 557,75 Millionen USD umgesetzt.

