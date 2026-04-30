Firstsun Capital Bancorp Registered zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Firstsun Capital Bancorp Registered hat sich am 27.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,76 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,830 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Firstsun Capital Bancorp Registered mit einem Umsatz von insgesamt 143,3 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 134,8 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 6,33 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at