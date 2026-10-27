FirstSun Q3 Earnings Climb On Interest Income Growth, Despite Higher Expenses

(RTTNews) - FirstSun Capital Bancorp (FSUN) posted higher earnings in the third quarter driven by significant growth in interest income and net interest income, despite higher expenses.

The financial services firm reported net income of $38.38 million in the third quarter, compared to $23.17 million in 2025. Earnings per share were $0.82, same as last year.

The third-quarter adjusted net income was $48.21 million or $1.03 per share, up from $23.41 million or $0.83 per share a year ago.

The bank's non-interest expense for third quarter was $126.55 million, up 83.67 percent from the prior-year quarter's $68.90 million.

FirstSun's total interest income rose to $216.66 million from $121.13 million in 2025.

The Colorado-based company's third-quarter net interest income rose 73.31 percent to $140.30 million from $80.95 million in the prior year.

The third quarter's non-interest income too climbed to $39.38 million from $26.33 million last year.

Provision for credit losses were reduced to $4.40 million for the quarter, from $10.10 million of the year-ago quarter.

Total deposits for the quarter were $12.97 billion, up 82.55 percent from last year's deposits of $7.11 billion.

Total Loans for the third quarter were $11.46 billion, compared to the year-ago loans of $6.68 billion.

FSUN shares closed Monday's regular trading on the Nasdaq at $39.80, down by a cent, or 0.03 percent.

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