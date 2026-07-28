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Skill a Aktie

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WKN DE: A3EGP6 / ISIN: US83067L2088

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28.07.2026 17:38:37

FIRY Stock Surges 43% After Court Awards $719 Mln Judgment Against Papaya Gaming

(RTTNews) - Firy Inc. (FIRY) shares soared $3.65, or 43.47 percent, to $12.01 on Tuesday, after the company announced a major legal victory in its false advertising lawsuit against Papaya Gaming, with a U.S. federal court ordering a $719 million disgorgement award in favor of its wholly owned subsidiary, Skillz Platform Inc.

The stock opened at $13.97 and traded between $11.13 and $14.07 during the session on the New York Stock Exchange. It has traded in a 52-week range of $2.23 to $20.00. Trading volume reached 17.22 million shares, compared with an average daily volume of 0.51 million shares.

The U.S. District Court for the Southern District of New York said it will enter judgment requiring Papaya Gaming to pay $719 million in disgorgement of unjust profits, replacing the $420 million actual damages awarded by a jury in April 2026. The court also awarded approximately $10 million in attorney's fees for 2024 and 2025, along with certain litigation costs, while a decision on the company's request for injunctive relief remains pending.

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Skillz Inc Registered Shs -A- 9,84 17,70% Skillz Inc Registered Shs -A-

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