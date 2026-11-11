FiscalNote A gewährte Anlegern Blick in die Bücher

FiscalNote A hat am 09.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS lag bei -0,18 USD. Ein Jahr zuvor waren -1,730 USD je Aktie erzielt worden.

Mit einem Umsatz von 18,7 Millionen USD, gegenüber 22,4 Millionen USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 16,81 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at