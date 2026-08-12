FiscalNote A hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

FiscalNote A hat am 10.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 1,06 USD. Im Vorjahresquartal waren -1,000 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 15,82 Prozent zurück. Hier wurden 19,6 Millionen USD gegenüber 23,3 Millionen USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at