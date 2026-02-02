|
Fischer Medical Ventures öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Fischer Medical Ventures hat am 30.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,30 INR. Im Vorjahresviertel hatte Fischer Medical Ventures -0,010 INR je Aktie erwirtschaftet.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 760,53 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,01 Milliarden INR umgesetzt, gegenüber 117,5 Millionen INR im Vorjahreszeitraum.
