Fischer Medical Ventures präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Fischer Medical Ventures hat am 28.10.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,15 INR. Im Vorjahresviertel hatte Fischer Medical Ventures 0,010 INR je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 863,1 Millionen INR – ein Plus von 117,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Fischer Medical Ventures 396,6 Millionen INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at