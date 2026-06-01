Fischer Medical Ventures zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Fischer Medical Ventures veröffentlichte am 29.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,11 INR beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,010 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 98,74 Prozent auf 977,3 Millionen INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 491,7 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 0,480 INR beziffert. Im Vorjahr waren 0,010 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 178,75 Prozent auf 3,09 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,11 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at