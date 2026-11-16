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16.11.2026 06:31:29
FISCO: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
FISCO hat am 13.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.
Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,03 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel waren 1,43 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz wurde auf 221,9 Millionen JPY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 18,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 272,6 Millionen JPY umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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