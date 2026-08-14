FISCO gewährte Anlegern Blick in die Bücher

FISCO lud am 13.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS lag bei -0,53 JPY. Ein Jahr zuvor waren -0,520 JPY je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat FISCO in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,39 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 193,3 Millionen JPY. Im Vorjahresviertel waren 194,0 Millionen JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at