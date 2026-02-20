FISCO stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

FISCO hat am 19.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,51 JPY. Im Vorjahresquartal hatten -0,580 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 23,75 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 187,3 Millionen JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 245,6 Millionen JPY umgesetzt.

FISCO vermeldete für das abgelaufene Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 0,180 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -11,580 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz vermeldete das Unternehmen einen Rückgang um 2,87 Prozent auf 867,88 Millionen JPY. Im Vorjahr hatte der Umsatz bei 842,94 Millionen JPY gelegen.

Redaktion finanzen.at