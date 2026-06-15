Fiserv Aktie

Fiserv für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 881793 / ISIN: US3377381088

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15.06.2026 15:36:00

Fiserv CEO flees after presiding over 71% stock drop in his short tenure

The financial-services company “continues to look strategically adrift,” an analyst says, as the stock falls further.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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