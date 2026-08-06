Fiserv Cuts FY26 Outlook After Lower Q2 Results; Stock Drops In Pre-market - Update

(RTTNews) - Fiserv, Inc. (FISV), a commerce and finance company, on Thursday trimmed fiscal 2026 earnings and organic revenue outlook, after reporting weak profit and revenues in its second quarter.

In pre-market activity on the Nasdaq, the shares wre losing around 12.75 percent, trading at $47.21, extending the 3 percent loss on Wednesday's regular trading close.

Looking ahead for fiscal 2026, Fiserv now expects adjusted earnings per share of $7.20 to $7.40 and organic revenue of flat to down 1 percent.

The company previously projected adjusted earnings per share of $8.00 to $8.30 with organic revenue growth of 1 percent to 3 percent.

Paul Todd, Chief Financial Officer of Fiserv, added that the firm is reiterating its expected medium-term growth rates.

In the second quarter, Fiserv's bottom line came in at $627 million, compared to $1.026 billion last year. Earnings per share fell 37 percent to $1.17 from $1.86 a year ago.

Adjusted earnings were $982 million or $1.84 per share for the period, compared to $1.364 billion or $2.47 per share.

The company's revenue for the period fell 4.1 percent to $5.292 billion from $5.516 billion last year.

Adjusted revenue was $4.96 billion, a decrease of 4 percent. Organic revenue decreased 5 percent in the quarter, with a 1 percent decline in the Merchant Solutions segment and an 8 percent decline in the Financial Solutions segment.

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