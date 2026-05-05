Fiserv Aktie
WKN: 881793 / ISIN: US3377381088
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05.05.2026 14:53:31
Fiserv Earnings Beat Masks Deeper Trouble — Revenue Slips, Margins Slide
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