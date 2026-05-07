Fiserv gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Fiserv hat am 05.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,07 USD. Im Vorjahresviertel hatte Fiserv 1,51 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite hat Fiserv im vergangenen Quartal 5,03 Milliarden USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 2,01 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Fiserv 5,13 Milliarden USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at