Fiserv hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Fiserv präsentierte in der am 10.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

In Sachen EPS wurden 1,51 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Fiserv 1,64 USD je Aktie eingenommen.

Der Umsatz wurde auf 5,28 Milliarden USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5,25 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Analysten hatten einen Gewinn je Aktie von 1,90 USD prognostiziert, während der Umsatz bei 4,90 Milliarden USD erwartet worden war.

In Sachen EPS wurden 6,34 USD je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Fiserv 5,38 USD je Aktie eingenommen.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Fiserv in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 3,60 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 21,19 Milliarden USD im Vergleich zu 20,46 Milliarden USD im Vorjahr.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 8,56 USD gerechnet. Den Umsatz hatten Experten auf 19,80 Milliarden USD geschätzt.

Redaktion finanzen.at