Fiserv Aktie
WKN: 881793 / ISIN: US3377381088
|
06.08.2026 13:14:34
Fiserv Inc. Bottom Line Retreats In Q2
(RTTNews) - Fiserv Inc. (FISV) revealed a profit for second quarter that Drops, from the same period last year
The company's bottom line came in at $627 million, or $1.17 per share. This compares with $1.026 billion, or $1.86 per share, last year.
Excluding items, Fiserv Inc. reported adjusted earnings of $982 million or $1.84 per share for the period.
The company's revenue for the period fell 4.1% to $5.292 billion from $5.516 billion last year.
Fiserv Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $627 Mln. vs. $1.026 Bln. last year. -EPS: $1.17 vs. $1.86 last year. -Revenue: $5.292 Bln vs. $5.516 Bln last year.
-Guidance: Full year EPS guidance: $ 7.20 To $ 7.40
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Fiserv Inc.
|
07.08.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Fiserv-Aktie: So viel hätte eine Investition in Fiserv von vor einem Jahr gekostet (finanzen.at)
|
05.08.26
|Ausblick: Fiserv präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
22.07.26
|Erste Schätzungen: Fiserv informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
17.07.26
|NASDAQ Composite Index-Papier Fiserv-Aktie: So viel hätte eine Investition in Fiserv von vor 3 Jahren gekostet (finanzen.at)
|
10.07.26
|NASDAQ Composite Index-Papier Fiserv-Aktie: So viel hätte eine Investition in Fiserv von vor einem Jahr gekostet (finanzen.at)
|
07.07.26
|S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 fällt zum Start (finanzen.at)
|
07.07.26
|Handel in New York: NASDAQ Composite notiert zum Start des Dienstagshandels im Minus (finanzen.at)
|
19.06.26
|NASDAQ Composite Index-Titel Fiserv-Aktie: So viel Verlust hätte eine Fiserv-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
Analysen zu Fiserv Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Fiserv Inc.
|45,35
|-1,73%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht schwächer ins Wochenende -- DAX schließt nach neuem Hoch im Plus -- US-Handel endet höher -- Asiens Börsen beenden Handel mehrheitlich stärker
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag abwärts. Der deutsche Leitindex konnte einen neuen Höchststand erklimmen. An den US-Börsen ging es am Freitag aufwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend im Plus.