Fiserv Inc. Bottom Line Retreats In Q2

(RTTNews) - Fiserv Inc. (FISV) revealed a profit for second quarter that Drops, from the same period last year

The company's bottom line came in at $627 million, or $1.17 per share. This compares with $1.026 billion, or $1.86 per share, last year.

Excluding items, Fiserv Inc. reported adjusted earnings of $982 million or $1.84 per share for the period.

The company's revenue for the period fell 4.1% to $5.292 billion from $5.516 billion last year.

Fiserv Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $627 Mln. vs. $1.026 Bln. last year. -EPS: $1.17 vs. $1.86 last year. -Revenue: $5.292 Bln vs. $5.516 Bln last year.

-Guidance: Full year EPS guidance: $ 7.20 To $ 7.40