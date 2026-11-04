Fiserv informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Fiserv hat am 03.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -11,17 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Fiserv ein EPS von 1,46 USD in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 1,27 Prozent auf 5,20 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 5,26 Milliarden USD gelegen.

Redaktion finanzen.at