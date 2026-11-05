Fiserv präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Fiserv hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 03.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 1523,03 ARS. Im Vorjahresquartal waren 176,33 ARS je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Fiserv in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,46 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 7 793,12 Milliarden ARS im Vergleich zu 6 992,01 Milliarden ARS im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at