Fiserv Aktie

Fiserv für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 881793 / ISIN: US3377381088

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
15.06.2026 17:07:23

Fiserv Shares Fall 7% Following CEO Transition Announcement

(RTTNews) - Fiserv, Inc. (FISV) shares declined 7.14 percent, losing $3.84 to $49.94 on Monday after the payments and financial technology company announced a leadership change.

The stock is currently trading at $49.94, compared with its previous close of $53.78 on the Nasdaq. During the session, shares opened at $49.31 and traded between $48.44 and $50.65. Trading volume reached 7.48 million shares, above its average daily volume of 6.41 million shares.

Takis Georgakopoulos was appointed Chief Executive Officer and a member of the Board of Directors, effective immediately, succeeding Mike Lyons, who stepped down to become Chief Executive Officer of Truist Financial Corporation.

Fiserv shares have traded between $48.44 and $177.36 over the past 52 weeks.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Fiserv Inc.

mehr Nachrichten