Fiserv: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Fiserv hat am 10.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,11 CAD. Im Vorjahresviertel hatte Fiserv 2,29 CAD je Aktie erwirtschaftet.

Fiserv hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 7,37 Milliarden CAD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 0,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 7,34 Milliarden CAD erwirtschaftet worden waren.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 8,86 CAD gegenüber 7,37 CAD je Aktie im Vorjahr.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 29,61 Milliarden CAD gegenüber 28,02 Milliarden CAD im Vorjahr ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at