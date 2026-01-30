Fiserv Aktie

Fiserv für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 881793 / ISIN: US3377381088

30.01.2026 20:30:00

Fiserv Stock: Buy, Sell, or Hold in 2026?

Fiserv's (NASDAQ: FISV) stock price plummeted by 70% last year, including a one-day decline of 44% in October 2025 following its third-quarter earnings results. The company's growth projections took a big hit, and things proved more fragile than believed.The stock now trades at a decade-low valuation as we enter 2026, but is it a good stock to buy? Let's dive into the business to find out.Fiserv provides the "monetary plumbing" for the economy and serves over 10,000 financial institution clients globally. The company managed 1.7 billion accounts and authorized 90 billion transactions annually.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
