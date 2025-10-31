Fiserv: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Fiserv präsentierte in der am 29.10.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Fiserv hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,46 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,980 USD je Aktie gewesen.

Umsatzseitig wurden 5,26 Milliarden USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Fiserv 5,22 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at