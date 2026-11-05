Fiserv zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Fiserv hat am 03.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 15,64 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Fiserv 2,01 CAD je Aktie generiert.

Im abgelaufenen Quartal hat Fiserv 7,27 Milliarden CAD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 0,36 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 7,25 Milliarden CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at