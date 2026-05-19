Fisker Aktie
WKN DE: A2P9A3 / ISIN: US33813J1060
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19.05.2026 05:44:00
Fisker-Ocean-Besitzer überwinden Digital Restriction Management ihrer E-Autos
Fiskers Server sind aufgrund der Pleite des Elektroautoherstellers abgeschaltet. Besitzer des Fisker Ocean haben ihre Fahrzeuge in Eigeninitiative reaktiviert.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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