FIT EASY: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

FIT EASY hat am 12.12.2025 die Bilanz zum am 31.10.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf 21,48 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 19,89 JPY je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat FIT EASY in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 46,94 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2,85 Milliarden JPY im Vergleich zu 1,94 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 96,11 JPY für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 71,24 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahr hat FIT EASY in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 45,82 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 9,73 Milliarden JPY im Vergleich zu 6,67 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at