15.12.2025 06:31:29

FIT EASY: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

FIT EASY hat am 12.12.2025 die Bilanz zum am 31.10.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf 21,48 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 19,89 JPY je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat FIT EASY in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 46,94 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2,85 Milliarden JPY im Vergleich zu 1,94 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 96,11 JPY für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 71,24 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahr hat FIT EASY in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 45,82 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 9,73 Milliarden JPY im Vergleich zu 6,67 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

14.12.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 50
14.12.25 Gold, Öl & Co. in KW 50: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
13.12.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
13.12.25 KW 50: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
12.12.25 KW 50: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX startet stärker -- DAX mit freundlichem Start -- Asiens Börsen verlieren
Der heimische Aktienmarkt beginnt den Tag im Plus, während der deutsche Aktienmarkt mit Gewinnen startet. Asiens Börsen geben zum Wochenbeginn nach.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen