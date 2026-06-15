FIT EASY präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

FIT EASY präsentierte am 12.06.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.04.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS lag bei 36,74 JPY. Im letzten Jahr hatte FIT EASY einen Gewinn von 22,60 JPY je Aktie eingefahren.

Im abgelaufenen Quartal hat FIT EASY 3,59 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 65,37 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2,17 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at