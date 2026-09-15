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15.09.2026 06:31:28
FIT EASY stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
FIT EASY hat sich am 14.09.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.07.2026 beendeten Quartals geäußert.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 37,16 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 29,04 JPY je Aktie in den Büchern standen.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 48,28 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2,64 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 3,92 Milliarden JPY ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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