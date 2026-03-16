FIT EASY stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

FIT EASY hat sich am 13.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.01.2026 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS lag bei 29,89 JPY. Im letzten Jahr hatte FIT EASY einen Gewinn von 22,99 JPY je Aktie eingefahren.

FIT EASY hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3,11 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 50,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 2,07 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at